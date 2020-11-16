Сколько военных заболели коронавирусом
За минувшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19в ВСУ, из них в госпитализации нуждался 1 военнослужащий, его состояние стабильное.
По состоянию на 16 ноября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют 2 448 человек. В целом за время пандемии выздоровели – 5 439 человек, летальных исходов – 23. Об этом на странице в фейсбуке сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
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У 125 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.
Дома под наблюдением медицинской службы находятся:
- 11 военнослужащих и 2 работника ВС Украины – во Львовской области;
- 6 военнослужащих – из Николаевской, Киевской и Сумской области;
- 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины – в Житомирской области;
- 2 военнослужащих – в Черниговской области;
- по 1 военнослужащему – Хмельницкая, Винницкая, Ивано-Франковская область.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них легкое течение заболевания, – сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.
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