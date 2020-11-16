За минувшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19в ВСУ, из них в госпитализации нуждался 1 военнослужащий, его состояние стабильное.

По состоянию на 16 ноября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют 2 448 человек. В целом за время пандемии выздоровели – 5 439 человек, летальных исходов – 23. Об этом на странице в фейсбуке сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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У 125 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.

Дома под наблюдением медицинской службы находятся:

11 военнослужащих и 2 работника ВС Украины – во Львовской области;

6 военнослужащих – из Николаевской, Киевской и Сумской области;

4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины – в Житомирской области;

2 военнослужащих – в Черниговской области;

по 1 военнослужащему – Хмельницкая, Винницкая, Ивано-Франковская область.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них легкое течение заболевания, – сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

Краткая статистика: по состоянию на 16 ноября в Украине заболели COVID-19 – 545 689 человек, из них побороли коронавирусную болезнь 244 197 пациентов. Однако умерли во время течения болезни – 9 697 жителей Украины.