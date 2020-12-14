По состоянию на 14 декабря в Украине от коронавируса лечатся 3264 военных. За минувшие сутки обнаружили 20 новых случаев заражения COVID-19.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 404 человека. У 164 военнослужащих срок изоляции закончится в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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Больше всего новых больных обнаружили в Житомирской области – 11. Остальных инфицированных зафиксировали в Киевской (7) и Тернопольской (1) областях.

За минувшие сутки госпитализировали только одного человека. В Житомирский военный госпиталь попал работник ВСУ. Сообщается, что состояние его здоровья удовлетворительное.

Остальные 19 новых больных остались лечиться дома под наблюдением медицинской службы.

С начала 2020 года в ВСУ от коронавируса выздоровели 8839 человек. К сожалению, 32 больных умерли.

В командовании Медицинских сил ВСУ отметили, что чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.

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