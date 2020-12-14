Коронавирус в ВСУ: за сутки обнаружили 20 новых больных
По состоянию на 14 декабря в Украине от коронавируса лечатся 3264 военных. За минувшие сутки обнаружили 20 новых случаев заражения COVID-19.
На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 404 человека. У 164 военнослужащих срок изоляции закончится в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
К теме Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 6 451 нового больного
Больше всего новых больных обнаружили в Житомирской области – 11. Остальных инфицированных зафиксировали в Киевской (7) и Тернопольской (1) областях.
За минувшие сутки госпитализировали только одного человека. В Житомирский военный госпиталь попал работник ВСУ. Сообщается, что состояние его здоровья удовлетворительное.
Остальные 19 новых больных остались лечиться дома под наблюдением медицинской службы.
В командовании Медицинских сил ВСУ отметили, что чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.
Коронавирус в Украине: что следует знать
- По состоянию на утро 14 декабря в Украине было зафиксировано 900 666 больных COVID-19. Из них выздоровели 506 718 человек. Зато умерли 15 247 пациентов.
- За минувшие сутки болезнь диагностировали у 6451 гражданина. С этот же период выписали 5154 пациентов. Еще 93 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато в больницы госпитализировали 1895 человек.
Поделиться новостью