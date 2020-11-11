По состоянию на 11 ноября в рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса лечатся 2258 человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 117 военных и работников ВС.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 470 человек. У 134 военнослужащих срок изоляции закончится в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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В течение 10 ноября в больницы госпитализировали 20 человек:

Николаевский военный госпиталь – 5 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Южного и Северного региона – по 4 военнослужащих,

66 военный мобильный госпиталь – 2 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Хмельницкий военный госпиталь, 59 военный мобильный госпиталь и Попасненська больница – по 1 военнослужащему,

Кировоградская городская больница – 1 работник ВС Украины,

Остальные 97 военнослужащих остались лечиться дома. В пресс-службе отметили, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

С начала пандемии коронавирус одолели 4905 военных и работников ВС.

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У работника ВС Украины из Одессы коронавирус подтвердили 6 ноября. Он находился в отделении реанимации для инфекционных больных "Больницы водников".

10 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось. Началась быстрая наростальная полиорганная недостаточность, впрочем интенсивная терапия не дала положительного результата. Известно, что больной имел хронические сопутствующие заболевания.

В командовании Медицинских сил ВСУ подчеркнули, что чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.