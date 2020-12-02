По состоянию на 2 декабря от коронавируса лечатся 3039 военнослужащих Вооруженных сил Украины. За последние сутки болезнь выявили у 149 человек.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 457 военных. У 65 из них срок изоляции закончится в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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В течение 1 декабря до больниц госпитализировали 20 человек:

Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 4 военнослужащих;

Черкасский военный госпиталь – 3 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Северного региона, 66 и 65 военные мобильные госпитали – по 2 военнослужащих;

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Деснянский и Николаевский военные госпитали, 59 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему;

Славутский и Новояворовск ЦРБ – по 1 работнику ВС Украины.

А вот остальные 97 военнослужащих остались лечиться дома. В пресс-службе сообщили, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

От началу 2020 года с коронавируса выздоровел 7451 военный и работник ВСУ.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Киевской и Одесской областях. В командовании Медицинских сил ВСУ каждый раз подчеркивают, что чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.