Многие люди, которые изолировались в домах и не имели сложного течения коронавирусной инфекции, не знают, как выглядит бой с COVID-19 на передовой. Американский фотожурналист опубликовал такие снимки из больницы для больных коронавирусом, которые вас точно не оставят равнодушными.

Фотограф с мая более 20 раз посещал Медицинский центр Объединенного мемориала, документируя все, что происходит в палатах для больных коронавирусом, пишет Bored Panda.

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Не все люди представляют, какие страдания переживают больные и в каких условиях работает медицинский персонал. Как выглядит борьба с пандемией COVID-19 смотрите в следующей подборке.

Борьба с коронавирусом в фото

"26 ноября. Доктор Джозеф Варон утешает больного коронавирусной болезнью. Я благодарен быть свидетелем замечательного момента и благодарю всех медицинских работников за их упорную работу даже в сезон отпусков"

"7 декабря, медицинский работник поворачивает пациента в положении на животе в отделении интенсивной терапии COVID-19"

"31 октября, медик держит руку пациента, чтобы переложить его в отделение интенсивной терапии COVID-19"

"30 июня, медицинский персонал отдыхает перед вентилятором в отделении интенсивной терапии"

"2 декабря, быстрый перерыв медика Габриэля Сервера Родригеса в реанимационном отделении больных коронавирусом"

"Медицинский персонал несет тело пациента, который умер от коронавируса, к машине за пределы отделения интенсивной терапии"

"10 ноября, медики лечат пациента в отделении интенсивной терапии COVID-19"

"4 декабря, 10 работников медицинского персонала обсуждают пациента во время осмотра"

"7 декабря, насосы и электрокардиограммы в палате пациента в реанимационном отделении для больных коронавирусом"

"2 июля, члены медицинского персонала отдыхают в отделении интенсивной терапии"

Все фото: boredpanda