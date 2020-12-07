За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 142 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 7 декабря РФ сообщила о 2 488 912 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+7279), Петербурге (+3741), Московской (+1315) и Нижегородской (+485) областях.

За последние сутки от коронавируса умерли 456 человек. Всего с момента начала пандемии в России умерли 43 597 больных коронавирусом.

Поправились за прошедшие сутки 18 850, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 956 588 человек. Всего в РФ сделали 79,7 миллиона тестов. Сейчас в стране 488 727 активных случаев, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное