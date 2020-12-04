За минувшие сутки в России зарегистрирован 27 403 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 4 декабря РФ сообщила о 2 402 949 пациентов с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+6868 человек), Петербурге (+3694), Московской (+1223) и Нижегородской (+496) областях.

За последние сутки от коронавируса умерли 569 человек (на день раньше – 554). Всего с момента начала пандемии в России умерло 42 176 больных коронавирусом.

Поправились за прошедшие сутки 28 901, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 888 752 человек. Всего в РФ сделали 78,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 472 021 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное