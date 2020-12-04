Коронавирус в России: умерло более 42 тысяч человек
За минувшие сутки в России зарегистрирован 27 403 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 4 декабря РФ сообщила о 2 402 949 пациентов с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+6868 человек), Петербурге (+3694), Московской (+1223) и Нижегородской (+496) областях.
За последние сутки от коронавируса умерли 569 человек (на день раньше – 554). Всего с момента начала пандемии в России умерло 42 176 больных коронавирусом.
Поправились за прошедшие сутки 28 901, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 888 752 человек. Всего в РФ сделали 78,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 472 021 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19.
- У трех медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
- Российские ученые трижды повышали эффективность своей вакцины против коронавируса.
- Владимир Путин 2 декабря распорядился уже со следующей недели, 7 декабря, начать вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V".
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