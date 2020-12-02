За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 345 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 2 декабря РФ сообщила о 2 347 401 пациенте с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+5191 лицо), Петербурге (+3684), Московской (+1148) и Нижегородской (+473) областях.

За последние сутки от коронавируса умерли 589 человек (на день раньше – 569). Это максимальная суточная смертность от коронавируса в России. Всего с момента начала пандемии в России умерли 41 053 больных коронавирусом.

Поправились за прошедшие сутки 26 882, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 830 349 человек. Всего в РФ сделали 77,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 475 999 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное