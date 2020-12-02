Коронавирус в России: второй день подряд регистрируют максимальную смертность
За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 345 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 2 декабря РФ сообщила о 2 347 401 пациенте с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+5191 лицо), Петербурге (+3684), Московской (+1148) и Нижегородской (+473) областях.
За последние сутки от коронавируса умерли 589 человек (на день раньше – 569). Это максимальная суточная смертность от коронавируса в России. Всего с момента начала пандемии в России умерли 41 053 больных коронавирусом.
Поправились за прошедшие сутки 26 882, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 830 349 человек. Всего в РФ сделали 77,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 475 999 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов со властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Русские все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19.
- У трех медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
- Российские ученые трижды повышали эффективность своей вакцины против коронавируса.
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