За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 402 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 1 декабря РФ сообщила о 2 322 056 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+6524 человека), Петербурге (+3697), Московской (+1104) и Нижегородской (+462) областях, а также в Карелии (+427).

За последние сутки от коронавируса умерли 569 человек (на день раньше – 368). Это максимальная суточная смертность от коронавируса в России. Всего с момента начала пандемии в России умерли 40 464 больных коронавирусом.

Поправились за минувшие сутки 24 763, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 803 467 человек. Всего в РФ сделали 76,7 миллиона тестов. Сейчас в стране 478 125 активных случаев, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное