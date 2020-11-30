Инфекция SARS-CoV-2 может попадать в головной мозг человека через нос. Это открытие поможет объяснить появление неврологических синдромов при COVID-19 и найти подход к борьбе с ними.

В новом исследовании авторы изучили слизистую оболочку носоглотки и определенные области головного мозга 33 человек, которые умерли от COVID-19, пишет Nature Neuroscience.

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Попадание коронавируса в мозг

Носоглотка – верхний участок горла, который соединен с носовой полостью. Оно считается местом попадания вируса в организм. Ученые обнаружили в ней как целостные вирусы, так и их части – РНК и белки. Их наибольшее количество было в части слизистой, которая отвечает за обоняние. Чем меньше длиласья болезнь у человека, тем больше вирусов обнаруживалось.

Авторы исследования также обнаружили шиповидний белок коронавируса в клетках слизистой, которые находятся в непосредственной близости от нервных окончаний, что потенциально дает им возможность попасть в головной мозг. Они нашли доказательства того, что обонятельные нейроны, а также отдел мозга, отвечающий за обоняние, могут быть инфицированы.

При дальнейшем исследовании ученые обнаружили шиповидный белок коронавируса в некоторых других частях головного мозга, включая продолговатый мозг, который, помимо прочего, отвечает за контроль дыхания и кровообращение.

Ученые указывают, что для определения всех возможных механизмов проникновения коронавируса в головной мозг потребуются дальнейшие исследования.



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