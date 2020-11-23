За минувшие сутки на аннексированном полуострове увеличилось количество больных COVID-19. В Крыму зафиксировали еще 224 случаев коронавирусной инфекции.

Среди 224 новых случаев 46 человека имели бессимптомное течение заболевания. Об этом сообщило российское правительство аннексированного Крыма, пишут "Крим.Реалии".

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Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Крыму

За минувшие сутки все лаборатории на территории Крыма обследовали 2 451 человека. С начала пандемии на полуострове зафиксировали 244 летальных случая, при этом 9 430 человек выздоровели. Всего более 13 тысяч крымчан инфицировались COVID-19.

Из общего количества заболевших 138 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям,

- говорится в сообщении.

Обратите внимание! Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусов не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирования в рядах российских военных и спецслужб.

Что украинские власти говорят о ситуации в Крыму

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал ситуацию в Крыму близкой к катастрофической. Оккупационные власти Крыма не контролируют распространение коронавируса на полуострове. Как сказал Кориневич, в больницах Крыма недостаточно мест и коек для инфицированных коронавирусом. Людей оставляют без медицинской помощи – их переводят в санатории или же вообще отказывают в госпитализации.

Нет возможности пройти тест на COVID-19 добровольно. Иногда приходится ждать более 24 часов, пока машина скорой помощи приедет на вызов,

- подчеркнул представитель Зеленского.

Он также отметил, что в местных аптеках нет основных препаратов. А статистика по коронавирусу на полуострове искажается оккупантами. Объективной информации нет, никто не контролирует соблюдение карантинных ограничений.