Король Швеции признал, что страна потерпела неудачу в борьбе с пандемией COVID-19
Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что его страна выбрала неправильную стратегию борьбы с коронавирусом.
Власть страны длительное время отказывалась от жестких ограничений. Но сейчас признала, что последствия этого ужасны, сообщает SVT.
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Традиционная программа "Год с королевской семьей" должна была выйти в эфир 21 декабря, но ее отрывки опубликовали сейчас. Король Швеции Карл XVI Густав признал, что страна потерпела неудачу в борьбе с пандемией коронавируса. По состоянию на 18 декабря в результате болезни умерли 7 993 гражданина.
Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно,
– сказал он.
Напомним, что во время первой волны коронавируса в Швеции не закрывали школы, рестораны и спортивные залы. Также не был введен обязательный масочный режим.
В Швеции все же усилили ограничения
Швеция начала рекомендовать своим жителям носить маски только 18 декабря 2020 года. Отныне граждане страны должны носить средства защиты тогда, когда невозможно избежать скопления людей, в частности в транспорте во время часа пик.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что в стране вступают в силу другие и ограничения:
- Отныне в Швеции будет действовать комендантский час на продажу алкоголя.
- Сократят число людей, которые могут сидеть вместе за одним столом в заведениях общественного питания.
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