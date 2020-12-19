За 10 месяцев пандемии едва ли не у каждого украинца был контакт с больным коронавирусом. Впрочем, контактным лицом считают человека, который имел тесный и длительный контакт с инфицированным COVID-19.

В частности, находились лицом к лицу на расстоянии менее 2 метров, продолжительностью более чем 15 минут. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Контактные лица в Украине

В то же время контактным лицом считают человека, который живет с тем, у кого подтвердили коронавирус. О соответствующей ситуации рассказала контактное лицо Олеся Пигалева. Ее муж получил положительный тест на COVID-19.

Женщина отметила, что на следующий день после обнаружения заболевания, они позвонили семейному врачу и сообщили о диагнозе. В конце концов получили ответ – женщине нужно сидеть дома и ждать симптомы коронавируса.

Олеся настояла на тестировании, ведь их маленький сын посещает детский сад и мог заразить других детей. "Она сказала, что у них решение принято сверху и без симптомов – на тесты не берут", – рассказала Пигалева.

Бессимптомное течение заболевания

Впрочем врачи объяснили, что бессимптомное течение COVID-19 также опасно для других. По словам терапевта-кардиолога Марины Крапивнер, еще до того, как у людей появятся симптомы – они могут быть опасными для окружающих. Выделение вируса происходит раньше, чем проявляются симптомы болезни, заметила врач.

Алгоритм действий контактных лиц, утвержденный Министерством здравоохранения, не предусматривает проверку тех, кто контактировал с больным. Конечно, если у пациента нет симптомов. По информации медиков, таким людям не стоит паниковать и тратиться на дорогие тесты в частных лабораториях, а самоизолироваться на 14 дней.

Ранее, чем через 2 недели, тест можно сделать только при выявлении симптомов, иначе это бессмысленно. Тест на антитела в соответствующей ситуации вообще не имеет смысла. Если через 2 недели симптомы не появляются – то, в целом, человек здоров,

– отметила Марина Крапивнер.

Согласно словам ученых, даже когда COVID-19 прошел бессимптомно, то через 2 недели самоизоляции распространять вирус пациент уже не будет. Впрочем, если же в течение 14 дней повышается температура, появляется кашель и одышка – нужно сообщить семейному врачу, который направит на тест.



Через 2 недели самоизоляции распространять вирус пациент уже не будет / Скриншот с видео

Работа с контактными лицами – это основа контроля над пандемией, объяснил экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Цепи распространения вируса можно значительно сократить, если полагаться не только на человеческую совесть при самоизоляции.

Системы наблюдения за контактными лицами

Немало тех, кто контактировал с больными, могут даже не подозревать об этом. В странах мира за контактными лицами наблюдают медики и полиция, а в странах Южной Азии создают специальные команды.

"Там создают команды добровольцев, которые отслеживают соответствующие контакты. То есть не надо быть специалистом или инфекционистом, надо просто быть человеком, который звонит и собирает анкетные данные, а в итоге – сообщает о контакте", – сказал руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Павел Ковтонюк.



В странах Южной Азии создают специальные команды по COVID-19 / Фото Getty Images

В Польше за контактными лицами следит автоматизированная система, которая сообщает о контакте с больным. Соответствующие данные вносят в единую базу и с тех пор за пациентом с подозрением следит специальное приложение в телефоне.

Похожая схема в Украине – это приложение "Дия вдома", впрочем контроль самоизоляции ведется за теми, кто прибыл из-за границы. А самоизоляция внутри страны – на совести лично каждого.