В Конго от коронавируса 22 ноября умер украинский военный, который был в составе миссии ООН. С начала пандемии в Вооруженных силах Украины 26 человек умерли из-за COVID-19. В общем по состоянию на 23 ноября болезнью заразились 2 882 человека, из них 51 – за минувшие сутки.

Коронавирус уже преодолели 6 159 военнослужащих. Об этом сообщает в фейсбуке Командование Медицинских сил ВСУ.

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О смерти военнослужащего от коронавируса

По информации командования, военный находился в составе миссии ООН в республике Конго. Он заболел 7 ноября. У него наблюдалась легкая форма течения болезни. Однако, 16 ноября военному стало хуже.

Больной был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН в городе Гома. 22 ноября состояние его здоровья резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. Выражаем соболезнования близким и родным,

– говорится в заметке военных медиков.

Какая сейчас ситуация с COVID-19 в ВСУ

По состоянию на 23 ноября на изоляции и самоизоляции находится 394 человека. За последние сутки коронавирус подхватил 51 военнослужащий. Отмечается, что 12 из них госпитализированы. Сейчас они получают необходимое лечение, состояние их здоровья – удовлетворительное.

Всего с начала пандемии заболели 2 882 военных, из которых 6 159 уже выздоровели.

К слову, в Украине по состоянию на 23 ноября за сутки обнаружили 10 945 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях.