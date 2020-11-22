Американская фармкомпании Moderna объявила, что цена одной дозы вакцины от коронавируса будет колебаться от 25 до 37 долларов.

Конечная стоимость вакцины от коронавируса будет зависеть от размера партии, которая будет необходима заказчику. Об этом заявил глава компании Стефан Бансель в интервью Die Welt.

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Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли,

– отметил руководитель компании.

Бансель добавил, что на сегодня компания ведет переговоры с Еврокомиссией о поставках препарата в Европу. До подписания договора на поставку вакцины осталось несколько дней, а одним из ключевых моментов переговоров является плата за резервирование вакцины. К концу 2020 года компания планирует произвести 20 миллионов доз.

"Мы хотим поставлять Европу и ведем конструктивные переговоры", – сказал Бансель.

Что известно о вакцине Moderna