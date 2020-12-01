Компания Danone в Украине присоединилась к национальному проекту Virobnik.ua, который показывает как создаются продукты ежедневного потребления. Таким образом производство йогуртов компании становится полностью открытым.

В видео есть ответы на самые важные вопросы. Об этом стало известно в эфире 24 канала.

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В видео – весь процесс создания йогурта

В первую очередь, тщательно показаны:

ингредиенты продукта;

чистота помещений;

условия производства;

и весь цикл создания йогурта.

Ролик длится несколько минут. В частности отмечается, что поставщики молока для детского йогурта – только 2 фермы, сертифицированные для детского питания. В видео показаны этапы проверки молока в лабораториях ферм и завода.

Как просмотреть товар

В ближайшее время Danone покажет на сервисе Virobnik.ua производство также других продуктов, среди которых молоко и другие йогурты. Для просмотра видео необходимо перейти на сайт Virobnik.ua и найти интересующий вас товар в строке поиска, или отсканировать специальный QR-код на товаре.

Таким образом, все украинцы в любой момент могут своими глазами увидеть, как создаются продукты ежедневного потребления.

Какая цель проекта

Как отмечалось, цель проекта – рост доверия украинцев к товарам, которые они покупают ежедневно, исчезновение стресса и недоверия. Добросовестные производители могут показать:

► чистоту помещений;

► качественные ингредиенты;

► инвестиции в производство.

Сообщество открытых брендов

Virobnik.ua стал сообществом открытых брендов.

Мы убеждены, что украинцы могут смело покупать продукцию всех участников проекта, которых становится все больше. Мы не говорим: "Покупайте это или это". Мы достоверно показываем весь процесс производства, его условия, а человек уже сам делает свой выбор,

– говорит вдохновитель сервиса Виталий Ермак.

Virobnik.ua первым в Украине недавно показал, как создается продукт, вокруг которого существует наибольшее количество мифов, относительно его ингредиентов – докторская колбаса.

Как компания Danone создает йогурты: смотрите видео