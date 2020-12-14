Компания AstraZeneca и разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" скомбинируют свои препараты. Испытания должны начаться уже в этом месяце.

Разработчики "Спутника-V" предложили сотрудничество компании AstraZeneca, которая создала вакцину против COVID-19 вместе с учеными Оксфордского университета. Последние же приняли предложение российских ученых, об этом говорится на их официальном сайте.

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Компания AstraZeneca сообщила, что проведет клинические исследования совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика М. Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и фармкомпанией "Р-Фарм". Все ради того, чтобы проверить эффективность комбинации британской вакцины AZD1222 с российской вакциной "Спутник-V". Испытания планируется начать в декабре.

Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 вследствие усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов. Исследования различных режимов применения вакцин необходимы для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин могут вызвать устойчивый и длительный иммунный ответ,

– говорится в сообщении AstraZeneca.

AZD1222 и "Спутник V" разработаны на основе аденовирусных векторов, они содержат генетический материал S-белка коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы лишены способности к репликации, поэтому несут только генетический материал (антиген) в клетки организма человека.

Российские ученые считают, что с помощью их препарата AstraZeneca и Оксфордский университет хотят поднять эффективность своей вакцины против COVID-19. Поскольку средняя ее эффективность составляет 70,4%.

У них проблема – недостаточно высокая эффективность в исследованиях. Ее, очевидно, надо поднимать, используя второй компонент, двукратную вакцинацию надо делать. А у них только аденовирус сделан на основе аденовируса обезьян третьего серотипа, насколько я помню. И больше ничего нет. А у нас два разных аденовируса. Вот один из них они возьмут и посмотрят, будут использовать как бустер (усиление),

– заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинзбург.

Что известно об эффективности вакцины от AstraZeneca и "Спутник-V"