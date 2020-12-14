Компания AstraZeneca скомбинирует свою вакцину с российской "Спутник-V": причины
Компания AstraZeneca и разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" скомбинируют свои препараты. Испытания должны начаться уже в этом месяце.
Разработчики "Спутника-V" предложили сотрудничество компании AstraZeneca, которая создала вакцину против COVID-19 вместе с учеными Оксфордского университета. Последние же приняли предложение российских ученых, об этом говорится на их официальном сайте.
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Компания AstraZeneca сообщила, что проведет клинические исследования совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика М. Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и фармкомпанией "Р-Фарм". Все ради того, чтобы проверить эффективность комбинации британской вакцины AZD1222 с российской вакциной "Спутник-V". Испытания планируется начать в декабре.
Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 вследствие усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов. Исследования различных режимов применения вакцин необходимы для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин могут вызвать устойчивый и длительный иммунный ответ,
– говорится в сообщении AstraZeneca.
AZD1222 и "Спутник V" разработаны на основе аденовирусных векторов, они содержат генетический материал S-белка коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы лишены способности к репликации, поэтому несут только генетический материал (антиген) в клетки организма человека.
Российские ученые считают, что с помощью их препарата AstraZeneca и Оксфордский университет хотят поднять эффективность своей вакцины против COVID-19. Поскольку средняя ее эффективность составляет 70,4%.
У них проблема – недостаточно высокая эффективность в исследованиях. Ее, очевидно, надо поднимать, используя второй компонент, двукратную вакцинацию надо делать. А у них только аденовирус сделан на основе аденовируса обезьян третьего серотипа, насколько я помню. И больше ничего нет. А у нас два разных аденовируса. Вот один из них они возьмут и посмотрят, будут использовать как бустер (усиление),
– заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинзбург.
Что известно об эффективности вакцины от AstraZeneca и "Спутник-V"
- Средняя эффективность британской вакцины составляет 70,4%. Дело в том, что вакцина демонстрирует эффективность в 62% для людей, которые получили две полные дозы. Зато участники, которые получили половинную дозу, оказались более защищенными – эффективность прививки составила 90%.
- Зато разработчики "Спутник-V" заявили, что их препарат показал эффективность 69,3% после введения первой дозы препарата, а после второй – 96,2%. Развернутые результаты испытаний и исследований еще не обнародованы.
- В начале сентября россияне опубликовали первые результаты испытаний в научном журнале, но в статье были замечены статистические аномалии. Это вызвало сомнения в научном сообществе и недоверие к этому препарату. Ряд стран отказалась от вакцины из-за нехватки информации и недостатков в исследованиях.
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