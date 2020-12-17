ВОЗ считает, что власти должны искать диалог с гражданами для более эффективной борьбы с коронавирусом. Да, там считают коммуникацию власти и общества – одним из важнейших элементов в этой борьбе.

Властям следует искать подход к группам населения. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге в интервью "РБК-Украина".

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В этом смысле очень важна коммуникация. Коммуникация является ключевым элементом стратегии в борьбе с COVID-19. Вместо того чтобы указывать пальцем на людей и обвинять их, попробуйте понять, какой подход к какой группе населения,

– заметил он.

К примеру Клюге привел Данию, в которой молодежь не желала соблюдать карантин. Следовательно, власть пыталась найти диалог с этой возрастной категорией через кумиров.

"Может футболист, может какой-нибудь известный певец, инстаблогер. А потом идет коммуникация через социальные сети, в таком формате, чтобы они это понимали. Например, не говорить "вы создаете опасность для населения", а сказать "мы не хотим, чтобы это был последний Новый год для вашего дедушки", – добавил представитель ВОЗ.

Заметим, что 13 декабря в Украину приехали представители Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге и Гундо Вайлер. Они обсуждали вопросы пандемии COVID-19, вакцинации и трансформации медицины с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и главой представительства организации в Украине Ярно Хабихтом.

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Справка: ВОЗ – это специальное учреждение Организации объединенных наций, которое заботится о решении проблем здравоохранения в мире. В ее состав входят 194 страны.