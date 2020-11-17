Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине нельзя отменять никаких противоэпидемиологических мер, включая карантин выходного дня. Отсутствие ограничений приведет к краху медицинской системы.

Минздрав ищет оптимальные варианты противоэпидемиологических мер, ведь жесткого локдауна не выдержит украинская экономика. Об этом сообщил Максим Степанов в эфире программы Свобода слова.

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Если отменить все противоэпидемиологические мероприятия, то заболеваемость коронавирусом в Украине вырастет до 20, 25, 30 тысяч больных ежесуточно, загруженность коек в больницах составит 100%, а дальше – коллапс медицинской системы,

– отметил Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, "ни одна страна мира еще не придумала другого способа сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемиологических мер".

Также Степанов в очередной раз подчеркнул, что лучший способ разорвать цепь передачи коронавирусной болезни – полный локдаун! К таким мерам прибегли многие европейские страны, в частности Швеция на законодательном уровне запретила людям собираться компанией более чем по 8 человек.

Коронавирус, к сожалению, очень быстро распространяется. Сейчас мы видим осложнения среди молодых пациентов, заразившихся коронавирусом, они очень тяжело переносят эту болезнь,

– добавил глава Минздрава.

Внимание! Карантин выходного дня в Украине могут отменить: соответствующий проект постановления уже зарегистрировали в Раде.

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Что надо знать о карантине выходного дня

Правительство ввело карантин выходного дня с 14 ноября. Он будет действовать в течение 3 недель. Таким образом в субботу и воскресенье работают только продуктовые, аптеки, АЗС, почта и заведения, готовящие еду на вынос.

Общество преимущественно негативно восприняло новые ограничения, в частности предприниматели едва ли не в каждом городе устроили протестные акции, а некоторые города вообще отказались выполнять требование правительства.

Поэтому в Раде зарегистрировали постановление, которое будет рекомендовать правительству отменить карантин выходного дня.

За первые дни карантина выходного дня мобильность населения уменьшилась на 18 – 27%.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала