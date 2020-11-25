В Сумской области – очень сложная ситуация в медучреждениях, которые лечат больных COVID-19. По информации СМИ, в госпитализации отказывают даже тяжелым больным.

Медучреждения – перегружены

Проблемы есть в Глуховском и Белопольском районе. Об этом говорится в материале Obozrevatel.

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В обоих районах медучреждения – перегружены более чем на 100%.

Власть пишет победные реляции о том, что у них заполняемость на 60%. Но по словам знакомых, которые переболели коронавирусом, там очередь и для блатных. Не принимают даже тяжелых больных,

– отметил местный активист Сергей Пушко.

К вниманию! Резонанс вызвала смерть женщины под дверью больницы в Путивле 18 ноября. Женщина так и не добилась госпитализации. После этого, говорят активисты, власти подтвердили, что койкомест не хватает.

Тяжелым больным отказывают в госпитализации

Жительница Сум Лидия Жало потеряла брата, который умер от коронавируса. За ним дистанционно наблюдала семейная врачиха

В воскресенье ему стало совсем плохо. Скорая не хотела ехать, однако мы настояли. Бригада приехала, но брата не забрали в больницу, хотя он уже тяжело дышал,

– отметила женщина.

У мужчины было поражено 56% легких. Несмотря на то, что больной кашлял кровью, семейная врачиха не советовала идти на госпитализацию. В реанимации, куда таки доставили брата Лидии, смертей в этот день было немало.

Врачи работают в сверхтяжелых условиях

"Я могу только поклониться в ноги врачам и медикам, которые работают там в реанимационном отделении. Понимаете, они не ходят, они там бегают", – подчеркнула женщина.

Проблема есть не только с койкоместами, но и с медикаментами. За некоторыми лекарствами приходится ездить не только в другие города, но и в другие области.

Новое коронавирусное отделение должны открыть 1 декабря

Отметим, что власти Сум сообщают о том, что коронавирусное отделение в одной из больниц города откроют уже 1 декабря. Однако на фото, которые обнародовал медперсонал, видно, что лишь часть помещения отремонтирована.

Даже там, где вроде ремонт закончен, нет отопления, нет горячей воды. Поставлены бойлеры, но на всех их не хватит. Гуляет сквозняк, до сих пор не установлен лифт,

– сообщила медсестра Юлия Витковская.

Персонал увольняется – из-за малой оплаты и недостаточной защиты. Ведь медики в инфекционном отделении получают лишь по 14 тысяч гривен.

Также в больнице есть проблемы с кислородом. Его достаточно, однако трасса замерзает при первых минусовых температурах.



Отделение должны открыть уже 1 декабря / Фото из Фейсбука Юлии Витковской

Готова лишь часть помещений / Фото из Фейсбука Юлии Витковской

В отремонтированных помещениях – грибок / Фото из Фейсбука Юлии Витковской