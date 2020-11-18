Только за сутки 17 ноября в мире коронавирус диагностировали у 546 тысяч человек. Таким образом, общее число заболевших достигло 55 миллионов 961 тысячи человек.

За сутки от COVID-19 умерли более 10 тысяч человек

За последние сутки недуг стал фатальным для 10 502 человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

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В целом осложнения от COVID-19 со времени начала пандемии унесли жизни более 1 миллиона 343 тысяч человек.

К счастью, удалось преодолеть болезнь почти 39 миллионам инфицированных.

Страны с наибольшим количеством больных в мире

США – 11 миллионов 695 тысяч случаев;

Индия – 8 миллионов 912 тысяч;

Бразилия – 5 миллионов 911 тысяч;

Франция – 2 миллиона 36 тысяч;

Россия – 1 миллион 917 тысяч.

Важно! Украина сейчас находится на 17 месте в мире с 570 153 инфицированными и 10 112 летальными случаями.

Первый случай SARS-CoV-2 обнаружили год назад

Отметим, что первый случай SARS-CoV-2 зафиксировали год назад – 17 ноября 2019 года. Первым пациентом стал 55-летний мужчина из провинции Хубэй, что в Китае. Однако, согласно данным ВОЗ, первый официально подтвержденный случай обнаружили 8 декабря 2019 года.



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