Количество инфицированных COVID-19 в мире – почти 56 миллионов: где самая сложная ситуация
Только за сутки 17 ноября в мире коронавирус диагностировали у 546 тысяч человек. Таким образом, общее число заболевших достигло 55 миллионов 961 тысячи человек.
За сутки от COVID-19 умерли более 10 тысяч человек
За последние сутки недуг стал фатальным для 10 502 человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
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В целом осложнения от COVID-19 со времени начала пандемии унесли жизни более 1 миллиона 343 тысяч человек.
К счастью, удалось преодолеть болезнь почти 39 миллионам инфицированных.
Страны с наибольшим количеством больных в мире
- США – 11 миллионов 695 тысяч случаев;
- Индия – 8 миллионов 912 тысяч;
- Бразилия – 5 миллионов 911 тысяч;
- Франция – 2 миллиона 36 тысяч;
- Россия – 1 миллион 917 тысяч.
Первый случай SARS-CoV-2 обнаружили год назад
Отметим, что первый случай SARS-CoV-2 зафиксировали год назад – 17 ноября 2019 года. Первым пациентом стал 55-летний мужчина из провинции Хубэй, что в Китае. Однако, согласно данным ВОЗ, первый официально подтвержденный случай обнаружили 8 декабря 2019 года.
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