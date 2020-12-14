В Украине за 13 декабря коронавирус диагностировали у 6 451 человека. Но показатели по уменьшению количества заболеваний вызывают сомнение, ведь количество госпитализированных не уменьшается. Сейчас в больницах 27 тысяч занятых коек. Эта цифра приблизительно такая же, как на позапрошлой неделе.

Также ежедневно растет количество инфицированных медиков. В частности, на прошлой неделе было выявлено за сутки 658 инфицированных медработников. Об этом в эфире 24 канала рассказал ексдиректор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита.

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По его словам, эти 2 показателя свидетельствуют, что цифры не являются достоверными и полноценными.

Есть частично манипулятивными, что подтверждается испытаниями на ПЦР,

– подчеркнул он.

За прошедшую неделю в Украине было произведено 20 тысяч ПЦР-тестов. Это самый низкий показатель за последние 6 – 8 недель.

Владимир Курпита считает, что люди в последнее время меньше обращаются за тестированием. Ведь они преимущественно проводятся за свой счет. Поэтому из-за нехватки денег в Украине не проводятся тестирования.

Он назвал причины, почему власть сознательно уменьшает количество новых случаев COVID-19:

поскольку сейчас есть определенное социальное напряжение в обществе из-за введения карантина выходного дня;

государству нужно отчитываться об успехах;

министр Максим Степанов держится за свое место и хочет показать, что его министерство работает очень интенсивно.

Показатели смертности отстают на 3 недели от выявления новых больных, – Курпита

Экс-директор Центра общественного здоровья МОЗ объяснил, что показатели смертности являются достаточно высокими. Это связано с тем, что они отстают на 3 недели от выявления новых больных.

Где-то 3 недели назад мы имели максимально до 16 тысяч новых случаев в сутки. Сейчас видим последствия того, что летальность достаточно высока,

– рассказал он.

Поэтому, если действительно происходит снижение количества случаев, то теоретически через 3 недели мы тоже будем видеть существенное снижение смертности.

Справка. За прошедшие сутки, 13 декабря, 93 больных умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Всего с начала пандемии в Украине из жизни ушли 15 247 пациентов.