Количество больных COVID-19 уменьшилось: Курпита объяснил, почему не стоит в это верить
В Украине за 13 декабря коронавирус диагностировали у 6 451 человека. Но показатели по уменьшению количества заболеваний вызывают сомнение, ведь количество госпитализированных не уменьшается. Сейчас в больницах 27 тысяч занятых коек. Эта цифра приблизительно такая же, как на позапрошлой неделе.
Также ежедневно растет количество инфицированных медиков. В частности, на прошлой неделе было выявлено за сутки 658 инфицированных медработников. Об этом в эфире 24 канала рассказал ексдиректор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита.
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По его словам, эти 2 показателя свидетельствуют, что цифры не являются достоверными и полноценными.
Есть частично манипулятивными, что подтверждается испытаниями на ПЦР,
– подчеркнул он.
За прошедшую неделю в Украине было произведено 20 тысяч ПЦР-тестов. Это самый низкий показатель за последние 6 – 8 недель.
Владимир Курпита считает, что люди в последнее время меньше обращаются за тестированием. Ведь они преимущественно проводятся за свой счет. Поэтому из-за нехватки денег в Украине не проводятся тестирования.
Он назвал причины, почему власть сознательно уменьшает количество новых случаев COVID-19:
- поскольку сейчас есть определенное социальное напряжение в обществе из-за введения карантина выходного дня;
- государству нужно отчитываться об успехах;
- министр Максим Степанов держится за свое место и хочет показать, что его министерство работает очень интенсивно.
Показатели смертности отстают на 3 недели от выявления новых больных, – Курпита
Экс-директор Центра общественного здоровья МОЗ объяснил, что показатели смертности являются достаточно высокими. Это связано с тем, что они отстают на 3 недели от выявления новых больных.
Где-то 3 недели назад мы имели максимально до 16 тысяч новых случаев в сутки. Сейчас видим последствия того, что летальность достаточно высока,
– рассказал он.
Поэтому, если действительно происходит снижение количества случаев, то теоретически через 3 недели мы тоже будем видеть существенное снижение смертности.
Источник: 24 канал
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