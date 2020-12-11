В "Слуге народа" сообщили, кого первыми будут вакцинировать в Украине
Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил, кого первого будут вакцинировать после того, как Украина получит вакцины от коронавируса. Он прогнозирует, что массовая вакцинация должна начаться уже в апреле 2021 года.
О том, кого первыми будут вакцинировать в Украине, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в эфире проекта "Право на власть". Об этом сообщает 24 канал.
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Первая волна – это врачи, военные, это полиция. Врачи обязательно. Прежде всего это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска,
– сообщил нардеп.
Ранее он анонсировал, что массовую вакцинацию власти планируют начать уже в апреле 2021 . Для этого и вводят локдаун в январе – чтобы сбить темпы заболевания и "дотянуть" до начала вакцинации.
Что украинцы думают о вакцинации от коронавируса / Инфографика 24 канала
Коротко о коронавирусе в Украине:
- Наше государство борется с пандемией еще с марта 2020 года. За это время в Украине заболели более 858 тысяч человек.
- Из них чуть более 465 тысяч человек уже успели выздороветь. Впрочем, к сожалению, 14 тысяч 470 заболевших скончались.
Источник: 24 канал
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