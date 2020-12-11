Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил, кого первого будут вакцинировать после того, как Украина получит вакцины от коронавируса. Он прогнозирует, что массовая вакцинация должна начаться уже в апреле 2021 года.

О том, кого первыми будут вакцинировать в Украине, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в эфире проекта "Право на власть". Об этом сообщает 24 канал.

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Первая волна – это врачи, военные, это полиция. Врачи обязательно. Прежде всего это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска,

– сообщил нардеп.

Ранее он анонсировал, что массовую вакцинацию власти планируют начать уже в апреле 2021 . Для этого и вводят локдаун в январе – чтобы сбить темпы заболевания и "дотянуть" до начала вакцинации.



Что украинцы думают о вакцинации от коронавируса / Инфографика 24 канала

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