К лету 2021 года пандемия коронавируса в мире пойдет на спад. К нормальной жизни люди вернутся к зиме 2021 – 2022 годов.

Вакцина позволит снизить заражения COVID-19. Об этом заявил соучредитель компании BioNTech, разработавший вакцину от коронавируса, профессор Угур Сахин в интервью ВВС.

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"Возможно, не на 90%, возможно, на 50%, но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии", – отметил Угур Сахин.

Некоторые исследователи предполагали, что к норме жизнь на планете вернется к весне 2021 года. Однако профессор Угур Сахин не соглашается с такими утверждениями.

Когда начнется вакцинация

По его словам, при нормальной ситуации вакцинировать людей начнут в конце 2020 года – в начале 2021 года. Ощутимо повлиять на ход коронавируса вакцина может до апреля 2021 года. Ведь тогда более 300 миллионов доз вакцины доставят во все уголки мира.

"Лето поможет нам, ведь летом уровень инфицирования снизится, и что совершенно важно, так это то, чтобы мы получили высокий уровень вакцинации до осени/зимы следующего года или ранее", – подчеркнул ученый.

Когда Украина может получить вакцину от COVID-19

Украина вероятно сможет получить первую партию эффективной вакцины от коронавируса во втором квартале 2021 года . Такое заявление делали во Всемирной организации здравоохранения.

. Такое заявление делали во Всемирной организации здравоохранения. Наше государство получит дозу, которая потребуется для вакцинации 20% населения страны . Однако первая партия рассчитана лишь на 3%.

. Однако первая партия рассчитана лишь на 3%. Для вакцинации населения от COVID-19 правительство зарезервировало в бюджете 2,6 миллиарда гривен.

Джерело: https://censor.net/ua/n3231183