Премьер Денис Шмыгаль заявил, что первую партию вакцин от COVID-19 Украина ожидает уже в феврале. Тогда же Кабмин планирует начать период бесплатной вакцинации для врачей.

Шмыгаль отметил, что уже сейчас Украина ведет переговоры с ведущими разработчиками вакцин. Об этом сообщает 24 канал.

Важно План вакцинации украинцев против коронавируса: Шмыгаль рассказал детали

Премьер добавил, что Украина будет двигаться как страны Европы и другой цивилизованный мир в вопросе вакцинации.

В марте ожидается первая партия из 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет,

– сказал Шмыгаль.

По его словам, первые вакцины ожидаются уже в феврале и для этого ведутся переговоры в двух направлениях: непосредственно с производителями вакцин и с руководством страны, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы.

Обратите внимание! В первую очередь в Украине будут вакцинировать людей с группы риска. К ним относятся медработники, военнослужащие, работники образования.

Что известно о вакцинации в Украине