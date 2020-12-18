Шмыгаль рассказал, когда украинцев будут вакцинировать от коронавируса
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что первую партию вакцин от COVID-19 Украина ожидает уже в феврале. Тогда же Кабмин планирует начать период бесплатной вакцинации для врачей.
Шмыгаль отметил, что уже сейчас Украина ведет переговоры с ведущими разработчиками вакцин. Об этом сообщает 24 канал.
Важно План вакцинации украинцев против коронавируса: Шмыгаль рассказал детали
Премьер добавил, что Украина будет двигаться как страны Европы и другой цивилизованный мир в вопросе вакцинации.
В марте ожидается первая партия из 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет,
– сказал Шмыгаль.
По его словам, первые вакцины ожидаются уже в феврале и для этого ведутся переговоры в двух направлениях: непосредственно с производителями вакцин и с руководством страны, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы.
Что известно о вакцинации в Украине
- В Госбюджете-2021 на вакцинацию против коронавируса выделили 2,6 миллиарда гривен. Правда, необходимо почти в 6 раз больше – 15, 1 миллиарда.
- Ожидают, что первые 8 миллионов доз вакцин Украина получит в течение первого квартала 2021 года.
- Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19. После этого – всех других медицинских работников, педагогов, военных и правоохранителей.
- Впоследствии прививки против опасного вируса будут делать тем людям, которые находятся в повышенной группе риска из-за возраста или сопутствующих болезней.
Источник: 24 канал
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