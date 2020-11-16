Вакцина от COVID-19 может стать доступной в Украине уже с 2021 года. Однако ее появление не остановит пандемию. Но это поможет уменьшить количество случаев заболевания.

И к этому надо заблаговременно готовить общество. Об этом сказал бывший директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита в эфире 24 канала.

Обратите внимание Договор не за горами: Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19

Он подчеркнул, что ни при одной инфекционной болезни вакцинация не является полной гарантией прекращения эпидемии. И отметил, что в следующем эпидемиологическом сезоне осенью будет значительно эффективнее система здравоохранения.

Все из-за того, что вакцина от коронавируса станет доступной в Украине примерно в мае – июне 2021 года. Самое главное, чтобы Минздрав начал готовить общество к вакцинации,

– отметил Курпита.

Переговоры с производителями

Украина также ведет переговоры с перспективными производителями, в частности с COVAX. Сейчас согласовывают условия и сроки, чтобы обеспечить доступ Украины к вакцинации. Они готовы обеспечить 8,5 миллионов доз вакцины против коронавирусной болезни. Это поможет провести вакцинацию более 4 миллионам украинцев, поскольку вакцину вводят дважды.

Кстати, по словам главы Минздрава Максима Степанова, кроме инициативы COVAX, переговоры ведут с:

Pfizer,

с другой американской компанией Moderna,

компанией Sinovac,

компанией "Синофарм".

Что известно о вакцине от COVID-19 в Украине

Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что Украина вероятно, сможет получить первую партию эффективной и зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции во втором квартале 2021 года.

Украина сможет получить такое количество доз, которое потребуется для вакцинации 20% населения страны. Однако первая партия рассчитана лишь на 3%.

Правительство зарезервировало в бюджете 2,6 миллиарда гривен, которые потратят на вакцинацию населения от COVID-19.

Больше о первой успешной вакцине против коронавируса – читайте по ссылке.