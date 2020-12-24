Когда в Украине снова вырастет заболеваемость COVID-19: прогноз Минздрава
В Министерстве здравоохранения ожидают рост заболеваемости COVID-19 среди украинцев в ближайшее время. Это связано с массовыми собраниями на новогодние праздники.
Новогодние праздники станут причиной новой волны заболеваний
В частности причиной будут большие скопления людей, которые являются привычным явлением в период праздников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК.
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Максим Степанов
"Мы ожидаем роста количества больных вследствие празднования Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил – все это приведет к росту количества больных в ближайшей перспективе”.
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