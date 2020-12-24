В Министерстве здравоохранения ожидают рост заболеваемости COVID-19 среди украинцев в ближайшее время. Это связано с массовыми собраниями на новогодние праздники.

Новогодние праздники станут причиной новой волны заболеваний В частности причиной будут большие скопления людей, которые являются привычным явлением в период праздников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК. Читайте также Было бы жесткое сопротивление: Ляшко объяснил, почему не запретили елки и ярмарки Максим Степанов "Мы ожидаем роста количества больных вследствие празднования Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил – все это приведет к росту количества больных в ближайшей перспективе”. Обратите внимание! Общий карантин в Украине продлили до 28 февраля 2021 года. Но с 8 по 24 января будет действовать локдаун, то есть более жесткий вариант карантина. Какая ситуация с COVID-19 в Украине сейчас Общее количество украинцев, которые инфицировались коронавирусом превысило 1 миллион.

Суточный прирост больных коронавирусом составляет 11 490. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.

По состоянию на 24 декабря выздоровели 631 435 больных, умерли от осложнений – 17 395.