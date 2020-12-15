У пациентов, которые выписаны из больницы после лечения COVID-19, вероятность осложнений и смерти особенно высока в первые дни. Затем она подвергается существенному снижению.

Ученые оценили здоровье примерно 2200 человек, которые проходили лечение от COVID-19 в американской сети больниц для ветеранов, в течение двух месяцев после выписки, пишет JAMA.

Также на тему: Нашли простой тест для проверки здоровья сердца

Данные сравнили с показателями людей, которые лечились от других болезней – нековидных пневмоний и сердечной недостаточности.

Смертность от коронавируса после госпитализации

В первые два месяца после выписки из больницы умерли 9% пациентов после COVID-19, а 20% были вновь госпитализированы. Смертность от коронавирусной инфекции в больницах в период, охвативший исследование, составила 18,2%.

Оказалось, что средний уровень риска осложнений, повторной госпитализации и смерти в течение двух месяцев у постковидных пациентов ниже, чем у пациентов с сердечной недостаточностью (27% против 37%) и после пневмоний (26% против 22%). Однако в течение первых 10 дней после выписки у людей после коронавирусной инфекции эти риски были существенно выше – на 40–60%.

Сравнивая отдельные последствия болезни для пациентов с COVID-19 с последствиями после других серьезных болезней мы видим необычно высокий риск смерти в первые одну-две недели,

– заявили авторы исследования.

Ученые считают, что новые данные задают новые вопросы: как и когда лучше выписывать пациентов после COVID-19 и какое наблюдение им нужно после выписки.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала