Когда самый высокий риск смертности от коронавируса после госпитализации
У пациентов, которые выписаны из больницы после лечения COVID-19, вероятность осложнений и смерти особенно высока в первые дни. Затем она подвергается существенному снижению.
Ученые оценили здоровье примерно 2200 человек, которые проходили лечение от COVID-19 в американской сети больниц для ветеранов, в течение двух месяцев после выписки, пишет JAMA.
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Данные сравнили с показателями людей, которые лечились от других болезней – нековидных пневмоний и сердечной недостаточности.
Смертность от коронавируса после госпитализации
В первые два месяца после выписки из больницы умерли 9% пациентов после COVID-19, а 20% были вновь госпитализированы. Смертность от коронавирусной инфекции в больницах в период, охвативший исследование, составила 18,2%.
Оказалось, что средний уровень риска осложнений, повторной госпитализации и смерти в течение двух месяцев у постковидных пациентов ниже, чем у пациентов с сердечной недостаточностью (27% против 37%) и после пневмоний (26% против 22%). Однако в течение первых 10 дней после выписки у людей после коронавирусной инфекции эти риски были существенно выше – на 40–60%.
Сравнивая отдельные последствия болезни для пациентов с COVID-19 с последствиями после других серьезных болезней мы видим необычно высокий риск смерти в первые одну-две недели,
– заявили авторы исследования.
Ученые считают, что новые данные задают новые вопросы: как и когда лучше выписывать пациентов после COVID-19 и какое наблюдение им нужно после выписки.
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