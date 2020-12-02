Президент России Владимир Путин 2 декабря распорядился уже со следующей недели, 7 декабря, начать вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V". Первыми вакцинировать должны врачей и учителей. Что интересно, действенность российской вакцины до сих пор не доказана.

Для этого в ближайшее время будет изготовлено около 2 миллионов доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Путина на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.

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Заявление Путина

Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации,

– сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Российские власти обещают, что вакцина будет бесплатной и будут вводить ее только на добровольных началах.

Что известно о российской вакцине

В России сейчас готовят к массовому распространению две вакцины против коронавируса – "Спутник V", разработанную Центром имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Еще одна вакцина от Центра имени Чумакова находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям третьей фазы.

Каковы причины недоверия к вакцине "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" имеет временную регистрацию, которую выдал Минздрав России 11 августа. Препарат не прошел третью фазу испытаний, а полноценные результаты предыдущей фазы до сих пор не опубликовали. Ученые из разных стран мира раскритиковали статью с описанием российской вакцины из-за того, что в тексте есть ложные данные и "копипаста".

Путин восхвалял эффективность новой российской вакцины, мол, она "способна формировать устойчивый иммунитет к коронавирусу". В то же время он сам не спешит ею прививаться якобы из-за того, что глава государства не может вакцинироваться незарегистрированным препаратом.