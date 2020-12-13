При успешной массовой вакцинации пандемии COVID-19 удастся взять под контроль до конца лета 2021 года. Для этого в течение последующих 9 месяцев мир должен сосредоточиться на сотрудничестве.

Соответствующий прогноз озвучил Угур Шахин, глава немецкой компании BioNTech, которая совместно с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, пишет Fox News. Компании пообещали к концу следующего года доставить по всему миру по меньшей мере 1,3 миллиарда доз своей вакцины.

Читайте также Украина точно получит вакцину от COVID-19: COVAX одобрил запрос

Так, по словам экспертов, в США существенное уменьшение показателей заболеваемости можно будет наблюдать уже к апрелю. Для этой прививки должны получить 30% американцев.

Безопасность и мировое сотрудничество

Угур Шахин заверил, что препарат от Pfizer и BioNTech "имеет отличный профиль безопасности".

Надеемся, мы сможем внедрить вакцину очень быстро, значительно уменьшив количество госпитализаций,

– заявил эксперт.

По словам Шахина, сотрудничество правительств стран и компаний "имеет решающее значение" в глобальной борьбе с пандемией.

Что известно о вакцинации от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное использования разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19.

Ранее вакцину уже одобрили минимум в 5 странах мира, в частности в Великобритании, Бахрейне, Канаде, Саудовской Аравии и Мексике.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса.



Будут ли украинцы прививаться от коронавируса / Инфографика 24 канала