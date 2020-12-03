Усиление карантинных ограничений в Украине зависит от нагрузки на систему здравоохранения. Кабмину придется вводить локдаун, если в больницах будут занятыми 35 – 40 тысяч коек.

Такое мнение председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий высказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Он подчеркнул, что по состоянию на 2 декабря загруженность больничных коек в Украине достигает 27 – 28 тысяч. Это – почти половина от общего количества имеющихся мест.

Если загруженность кроватей будет расти, если она достигнет 35 – 40 тысяч, потребуется локдаун. Ведь система не выдержит,

– подчеркнул Радуцкий.

Что может предусматривать локдаун

Он также пояснил, что будет ждать украинцев в случае усиления карантина. В частности, офисным работникам придется вернуться к дистанционной работе, будет действовать запрет на работу ТРЦ.

Кроме этого, проведение массовых мероприятий не будут позволять, а количество людей во время мероприятий на свежем воздухе будет ограничено, отметил председатель парламентского комитета.

Зато смысла останавливать международное сообщение Радуцкий не видит. Мол, локдаун и так уменьшит концентрацию людей. Несмотря на это, работать, по его мнению, должен только служебный транспорт.

Справка. По состоянию на 2 декабря в Украине подтвердили 758 264 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 12 717 человек. 369 054 пациентам удалось выздороветь.