Когда нужно вводить локдаун: Радуцкий назвал важный критерий
Усиление карантинных ограничений в Украине зависит от нагрузки на систему здравоохранения. Кабмину придется вводить локдаун, если в больницах будут занятыми 35 – 40 тысяч коек.
Такое мнение председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий высказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
Обратите внимание Одевайте маски и вперед, – Ткаченко призвал активно провести выходные без карантина
Он подчеркнул, что по состоянию на 2 декабря загруженность больничных коек в Украине достигает 27 – 28 тысяч. Это – почти половина от общего количества имеющихся мест.
Если загруженность кроватей будет расти, если она достигнет 35 – 40 тысяч, потребуется локдаун. Ведь система не выдержит,
– подчеркнул Радуцкий.
Что может предусматривать локдаун
Он также пояснил, что будет ждать украинцев в случае усиления карантина. В частности, офисным работникам придется вернуться к дистанционной работе, будет действовать запрет на работу ТРЦ.
Кроме этого, проведение массовых мероприятий не будут позволять, а количество людей во время мероприятий на свежем воздухе будет ограничено, отметил председатель парламентского комитета.
Зато смысла останавливать международное сообщение Радуцкий не видит. Мол, локдаун и так уменьшит концентрацию людей. Несмотря на это, работать, по его мнению, должен только служебный транспорт.
Поделиться новостью