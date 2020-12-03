К норме относительно стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19 в течение нескольких месяцев были внесены изменения. Ее действие заключается в том, что если после 10 дней болезни человек 3 дня подряд не имеет никакого клинического симптома коронавирусной болезни – человека можно считать выздоровевших.

В то же время человек, который не имеет симптомов коронавируса в течение соответствующего срока, может выходить на работу. Об этом в эфире 24 канала рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Именно по такому стандарту я выздоровел и вышел на работу. Повторное тестирование – не делал,

– сказал глава Минздрава.

Министр здравоохранения отметил, что выздоровевших считают исходя из сообщений врачей семейной медицины или собственно больниц, которые сообщают соответствующие цифры.

В то же время Максим Степанов отметил, что количество людей, которые выздоровели от COVID-19 указывает на то, что в Украине по сравнению с прошлым четвергом (26 ноября –, 24 канал) можно увидеть уменьшение почти на тысячу заболеваний. По его словам, это эффект от введенных карантинных ограничений, в том числе карантина выходного дня.

"Да, мы не получили максимального эффекта, на который рассчитывали, мы рассчитывали на лучшие цифры. Но мы увидели эффективность введения таких карантинных ограничений. На это указывают непосредственно цифры", – сказал министр здравоохранения.

Справка. По состоянию на 3 декабря 2020 года от начала пандемии в Украине зафиксировали 772 760 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели 384 426 человек, тогда как летальных случаев обнаружили до 12 960. В целом по стране провели 4 654 206 ПЦР-тестирования.

Степанов о ситуации с COVID-19 и собственной отставке: смотрите видео 24 канала