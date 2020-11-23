Госпитализированы пациенты с COVID-19 выделяют живой вирус не дольше 9 дней с момента появления симптомов. Эти выводы подтверждают оправданность десятидневной изоляции контактных лиц.

Группа ученых из Великобритании провела систематический обзор 98 исследований, в которых анализировалось изменение вирусной нагрузки пациентов с SARS-Cov-2, SARS и MERS. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Microbe.

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Анализ исследований показал:

средняя продолжительность выделения РНК коронавируса составила 17 дней с начала появления симптомов в верхних дыхательных путях;

14,6 дня – в нижних дыхательных путях;

в фекалиях – 17,2 дня.

В одном случае вирус выделялся в течение 83 дней. Однако ни в одном из исследований не были обнаружены живые вирусы в тканях или выделениях через 9 суток после появления симптомов. Таким образом, пик вирусной нагрузки приходится на первую неделю заболевания, считают ученые. У пациентов с SARS пиковые значения выделения живого вируса приходились на 10-14 дни, с MERS – на 7-10 дни.

Почему это важно

Ученые сообщили, что полученные результаты согласуются с многочисленными исследованиями по отслеживанию контактов больных, которые показали, что большинство случаев передачи инфекции происходит в первые дни после появления симптомов. Поэтому рекомендации по изоляции контактных людей в течение 10 дней авторы считали оправданными.

В статье подчеркивается, что в систематический обзор были включены исследования, в которых отслеживалась вирусную нагрузку только госпитализированных пациентов, то есть со средне-тяжелым и тяжелым течением COVID-19. Возможно, у людей с легким течением и бессимптомных носителей период выделение живого вируса короче.

Вопрос о том, когда и сколько заразен человек с COVID-19, остается одним из самых острых, поскольку от этого зависит эффективность мер по снижению заболеваемости.