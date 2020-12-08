Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma при разработке китайской вакцины от коронавируса Sinovac добилась эфективности в 97%. Промежуточные испытания были успешны.

Испытания вакцины проводились с августа 2020 года. 7 декабря в Индонезию поступило 1,2 миллиона доз этой вакцины. Об этом заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван, пишет издание Bloomberg.

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В январе Индонезия должна получить еще 1,8 миллиона доз вакцины Sinovac. Опыты также проводились в Бразилии и Турции.

Бразилия обещает опубликовать промежуточные результаты в середине декабря. Так как компания до сих пор ждет полных результатов.

Наша группа клинических испытаний в течение одного месяца обнаружила, что промежуточные данные показывают, что эффективность вакцины достигает 97%,

– заявил Сетиаван.

Заметим, что Bio Farma не предоставила данных о том, сколько участников заразились во время испытаний. Всего в испытаниях участвовали 1 600 человек.

Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение вакцины уже в конце января.

К слову, в Турции раньше говорили, что смогут бесплатно вакцинировать своих граждан от коронавируса китайским препаратом Sinovac Biotech после его регистрации.



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