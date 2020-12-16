Шанхайская фармацевтическая компания Fosun Pharma объявила о договоренности с немецкой BioNTech SE о закупке у нее не меньше 100 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Операцией предусмотрено, что шанхайская компания до конца текущего года сделает первоначальный платеж в размере 125 миллионов евро за 50 миллионов доз. Об этом пишет издание Интерфакс.

Читайте также В ОАЭ зарегистрировали вакцину против COVID-19 китайского производства

Отмечается, что Fosun Pharma вела в китайской провинции Цзянсу клинические испытания двух вакцин BioNTech.

Сейчас ни один из препаратов не был одобрен медицинским регулятором Китая.

Китайская вакцина против коронавируса

Заметим, что в Китае говорят об успехе и эффективности вакцины против коронавируса CoronaVac пекинской биофармацевтической компании Sinovac. Партия уже приехала в Индонезию в рамках подготовки к массовой кампании по вакцинации.

Также Китай имеет еще трех кандидатов на официальные вакцины против коронавируса, которые находятся на последних стадиях испытаний.

Что известно о вакцине от Sinopharm