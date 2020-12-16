Китай купит немецкую вакцину от COVID-19
Шанхайская фармацевтическая компания Fosun Pharma объявила о договоренности с немецкой BioNTech SE о закупке у нее не меньше 100 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции.
Операцией предусмотрено, что шанхайская компания до конца текущего года сделает первоначальный платеж в размере 125 миллионов евро за 50 миллионов доз. Об этом пишет издание Интерфакс.
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Отмечается, что Fosun Pharma вела в китайской провинции Цзянсу клинические испытания двух вакцин BioNTech.
Сейчас ни один из препаратов не был одобрен медицинским регулятором Китая.
Китайская вакцина против коронавируса
Заметим, что в Китае говорят об успехе и эффективности вакцины против коронавируса CoronaVac пекинской биофармацевтической компании Sinovac. Партия уже приехала в Индонезию в рамках подготовки к массовой кампании по вакцинации.
Также Китай имеет еще трех кандидатов на официальные вакцины против коронавируса, которые находятся на последних стадиях испытаний.
Что известно о вакцине от Sinopharm
- Ранее Sinopharm дали разрешение на проведение III фазы клинических испытаний инактивированной вакцины (на основе убитого вируса) в ОАЭ 23 июня после успешного завершения I и II фазы.
- Ученые сообщили, что во всех 1120 здоровых добровольцев выработались антитела с высоким титром после получения двух доз препарата.
- Финальную фазу тестирования ученым пришлось проводить в ОАЭ, поскольку на тот момент эпидемия коронавируса в Китае была под полным контролем, и оценить эффективность вакцины было сложно.
- Сейчас клинические испытания вакцины ведутся также в Бахрейне, Египте, Иордании, Перу и Аргентине.
- Эффективность вакцины оценивается в 86%. Для сравнения, вакцины Pfizer и Moderna показали эффективность более 90%.
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