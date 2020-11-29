По состоянию на воскресенье, 29 ноября, материковый Китай сообщил об 11 новых случаях активной формы коронавирусной инфекции COVID-19.

Также в Китае зафиксировали еще 10 случаев бессимптомного течения инфицирования COVID-19, пишет People's Daily, Сһіпа.

Читайте также В Японии количество самоубийств за месяц больше, чем смертей от COVID-19 за 2020 год

Отмечается, что почти все больные привезли коронавирусную инфекцию из-за рубежа. Один "бессимптомный" пациент заразился COVID-19 в портовом городе Маньчжули после тесного контакта с зараженным.

По состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 "активных" и 2 "бессимптомных" случая инфицирования.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

По данным Worldometers, в Китае на лечении остаются 280 пациентов с активной формой COVID-19. Состояние восьми из них является критическим.

Всего с начала пандемии в Китае заболело коронавирусом 86 512 человек. 81 598 человек выздоровели. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 634 человека. Вспышка нового коронавируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань.