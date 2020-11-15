В городе Цзинань на востоке Китая муниципальная комиссия по здравоохранению обнаружила коронавирус на говядине, шкурах и на упаковке для мясных продуктов.

Продукты и упаковки импортированы из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии. Об этом пишет издание Times of India.

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Отмечается, что входными портами для загрязненных пищевых продуктов были таможни Яньшань в Шанхае и внешние портовые таможни.

Уже более 7,5 тысячи человек, которые могли контактировать с указанным инфицированным мясом, прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и получили негативные результаты.

Напомним, неделей ранее в Китае также заявили об обнаружении коронавируса на упаковке саудовских креветок в городе Ланьчжоу, на бразильской говядине в городе Ухань и на аргентинской говядине в провинциях Шаньдун и Цзянсу.

Коронавирус в Китае: новые случаи

В воскресенье, 15 ноября, материковый Китай сообщил, что выявил 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Китае на лечении остаются 385 пациентов с активной формой коронавируса. У четырех из них – критическое состояние.

По данным Аппарата СНБО Украины, в Китае с начала пандемии коронавируса выявлены 91 828 случаев инфицирования. 4 742 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Более 86 тысяч китайцев выздоровели от коронавируса.