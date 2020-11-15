В Китае фиксируют новые случаи заражения COVID-19
В воскресенье, 15 ноября, материковый Китай сообщил, что обнаружил 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Китае также подтвердили то, что 6 пациентов имеют бессимптомное течение COVID-19. Об этом пишет People's Daily, Сһіnа.
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Издание отмечает, что новые пациенты привезли коронавирус из-за границы.
Всего в Китае на лечении остаются 385 пациентов с активной формой коронавируса. У четырех из них – критическое состояние.
Заметим, Китай не входит в первую "тридцатку" стран в рейтинге с заболеваемостью коронавирусом. В Украине количество больных уже больше – 535 857.
Неделей ранее Китай запретил въезд туристам из четырех стран: Филиппин, Бельгии, Великобритании и Франции.
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