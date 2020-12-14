Как кишечные бактерии влияют на настроение
Кишечная микрофлора оказывает влияние не только на здоровье человека, но и на душевное состояние больного. Однако пока известны не все механизмы воздействия на мозг.
Французские ученые из Института Пастера обнаружили один из механизмов воздействия кишечных бактерий на мозг. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
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Во время эксперимента у лабораторных мышей, у которых искусственно вызвали депрессию с помощью стресса, изменилась и микрофлора. Кроме этого, их подавленное состояние передавалось здоровым животным с помощью фекальной трансплантации. После пересадки микрофлоры из депрессивных мышей, здоровые грызуны демонстрировали как и соответствующие биохимические маркеры в мозге, так и характерное поведение.
Результаты исследования
- Ученые заметили, что при результате стресса меняется работа эндоканнабиноидной системы одного из ключевых механизмов регуляции нейронов и всего организма. Снижение активности этого вещества в гиппокампе сопровождается развитием депрессии.
- Это продемонстрировали и те лабораторные мыши, которым пересадили микрофлору депрессивных грызунов. Ученые обнаружили, что это происходит из-за снижения синтеза некоторых жирных кислот, которые являются предшественниками для синтеза эндоканабиноидов.
- Словом, в ходе исследования установилось, что стресс таки вызывает изменения в составе микрофлоры. Это приводит к нарушению обмена жирных кислот, что становится причиной снижения активности eCB и развития депрессии.
- Исследователи также заметили, что сильнее всего при этом состоянии падает численность бактерий Lactobacilli. Когда подопытным мышам добавляли этих микробов в кишечник, это нормализовало их состояние.
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