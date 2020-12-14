Кишечная микрофлора оказывает влияние не только на здоровье человека, но и на душевное состояние больного. Однако пока известны не все механизмы воздействия на мозг.

Французские ученые из Института Пастера обнаружили один из механизмов воздействия кишечных бактерий на мозг. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

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Во время эксперимента у лабораторных мышей, у которых искусственно вызвали депрессию с помощью стресса, изменилась и микрофлора. Кроме этого, их подавленное состояние передавалось здоровым животным с помощью фекальной трансплантации. После пересадки микрофлоры из депрессивных мышей, здоровые грызуны демонстрировали как и соответствующие биохимические маркеры в мозге, так и характерное поведение.

Результаты исследования