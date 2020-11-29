С начала эпидемии коронавируса в столице Украины зафиксировали 69 018 случаев инфицирования. За прошедшие сутки, 28 ноября, лаборатории сообщили о 1740 новых больных.

За 28 ноября в Киеве, к сожалению, умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 1279 киевлян. Об этом пишет мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

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Кто в Киеве заболел за минувшие сутки:

️987 женщин в возрасте от 18 до 91 года,

️650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет,

️56 девочек от 2 до 17 лет,

47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Среди новых больных – 69 медицинских работников. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 93 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки в столице выздоровели 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 303, в Соломенском – 229. В Подольском и Святошинском районах – по 210 случаев.