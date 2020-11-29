В Киеве за сутки подтвердили 1740 новых больных коронавирусом
С начала эпидемии коронавируса в столице Украины зафиксировали 69 018 случаев инфицирования. За прошедшие сутки, 28 ноября, лаборатории сообщили о 1740 новых больных.
За 28 ноября в Киеве, к сожалению, умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 1279 киевлян. Об этом пишет мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.
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Кто в Киеве заболел за минувшие сутки:
- ️987 женщин в возрасте от 18 до 91 года,
- ️650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет,
- ️56 девочек от 2 до 17 лет,
- 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Среди новых больных – 69 медицинских работников. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 93 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки в столице выздоровели 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 303, в Соломенском – 229. В Подольском и Святошинском районах – по 210 случаев.
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