В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 1 858 больных коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 95 160 человек.

За минувшие сутки в столице Украины умер 21 человек. Всего за период пандемии в Киеве зафиксировали 1 631 летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграме 16 декабря.

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Кто заболел в Киеве за 15 декабря

️1 001 женщина в возрасте от 18 до 91 года,

️716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет,

️71 девочка от 12 дней до 17 лет,

70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Среди новых больных – 70 медиков. В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 347 человек. В целом коронавирус преодолели 29 897 жителей столицы.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 593, Днепровском – 260 и в Соломенском районе – 161 случай.

Тестирование на COVID-19 в столице

По словам Кличко, столица – первая по уровню тестирования на коронавирус.

"Сегодня этот показатель в Киеве составляет более 320 тестов на 100 тысяч населения. С начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 268 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител – ИФА-тестов – сделали более 91 500", – объяснил мэр города.