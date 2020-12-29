В Киеве за сутки обнаружили 953 больных COVID-19
Всего в столице Украины зафиксировано с начала пандемии 109 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, 1 875 человек умерли от осложнений.
За минувшие сутки от COVID-19, к сожалению, умер еще 21 человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграме.
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Заболевших в Киеве за 28 декабря
- ️542 женщины в возрасте от 18 до 91 года,
- ️350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет,
- 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет,
- 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Среди новых больных – 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 287, в Днепровском - 141. Но 107 случаев в Святошинском районе.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 037 362 человека. 681 835 человек выздоровели. К сожалению, количество летальных случаев возросло до 18 081.
4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала
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