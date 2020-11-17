Всего с начала эпидемии в столице Украины сообщили о 52 642 подтвержденных случаях заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, 16 ноября, умерли от осложнений еще 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

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В больницы столицы госпитализировали 90 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Кто заболел в Киеве 17 ноября

️636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

️422 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

️43 девочки от 5 месяцев до 17 лет,

42 мальчика от 21 дня до 17 лет.

Среди новых больных – 45 медиков. За минувшие сутки выздоровели 359 человек. Всего коронавирус преодолели 19 126 жителей Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 164, в Деснянском – 155

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