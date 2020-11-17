В Киеве за сутки обнаружили 1143 больных коронавирусом
Всего с начала эпидемии в столице Украины сообщили о 52 642 подтвержденных случаях заболевания COVID-19.
За минувшие сутки, 16 ноября, умерли от осложнений еще 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.
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В больницы столицы госпитализировали 90 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Кто заболел в Киеве 17 ноября
- ️636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
- ️422 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,
- ️43 девочки от 5 месяцев до 17 лет,
- 42 мальчика от 21 дня до 17 лет.
Среди новых больных – 45 медиков. За минувшие сутки выздоровели 359 человек. Всего коронавирус преодолели 19 126 жителей Киева.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 164, в Деснянском – 155
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