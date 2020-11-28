В Киеве за сутки обнаружили 1 739 больных коронавирусом
По состоянию на 28 ноября с начала пандемии коронавирусной инфекции в столице Украины 67 278 человек заразилось COVID-19.
За минувшие сутки в Киеве умерли 15 человек. В целом коронавирус унес жизни 1 268 киевлян, пишет мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.
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Кто заболел в Киеве за 28 ноября
- ️924 женщины в возрасте от 18 до 94 лет,
- ️683 мужчины в возрасте от 18 до 91 года,
- ️60 девочек от 9 месяцев до 17 лет,
- 72 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.
Среди новых больных – 79 медицинских работников. В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 346 человек. В общем коронавирус преодолели 22 663 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 349, в Святошинском — 234, в Соломенском районе – 207 случаев.
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