С начала эпидемии в столице Украины выявили 79 809 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки, 5 декабря, количество заболевших выросло на 1 518.

5 декабря от осложнений 15 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1 425 киевлян, пишет мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

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В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по состоянию на 6 декабря в столице уже 79 809.

Кто заболел коровирусом в Киеве 5 декабря

️813 женщин в возрасте от 18 до 91 года,

️583 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет,

️67 девочек от 1 до 17 лет,

55 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди новых больных – 71 медицинский работник.

COVID-19 в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 285, в Деснянском – 237 и в Подольском районе – 185 случаев.

Статистика в Украине: за последние сутки зафиксировали 11 590 новых случаев коронавируса, в общем заразились 813 306 человек. Количество выздоровевших составило уже 418 581. С начала пандемии умерли 13 588 человек.



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