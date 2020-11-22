В целом с начала эпидемии коронавирусной инфекции в столице Украины обнаружили 59 006 случаев инфицирования.

За минувшие сутки, к сожалению, 14 человек умерли от осложнений. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в телеграме.

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В общем коронавирус унес жизни 1 123 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 59 006.

Кто заболел в Киеве за минувшие сутки

️696 женщин в возрасте от 18 до 91 года,

️445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

️30 девочек от 14 дней до 17 лет,

28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Среди новых больных – 70 медиков. В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За 21 ноября в Киеве выздоровели 38 человек. В целом коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 228, в Днепровском – 162 и в Оболонском районе – 146 случаев.