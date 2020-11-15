По состоянию на 15 ноября подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице Украины уже 50 620, за минувшие сутки зафиксирован 921 случай.

К сожалению, за минувшие сутки зафиксированы 15 летальных случаев. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

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Всего с начала эпидемии в столице Украины умерли 965 человек. За 14 ноября в больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Кто заболел в Киеве за минувшие сутки, 14 ноября:

525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет,

343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет,

25 девочек от 11 месяцев до 17 лет,

28 мальчиков от 3 до 17 лет.

Среди новых больных – 42 медика. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 124, в Оболонском – 121 и в Деснянском районе – 120 случаев.