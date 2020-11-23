По состоянию на 23 ноября в столице Украины подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией уже 60 218.

К сожалению, за минувшие сутки умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 143 киевлян, сообщает мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

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Кто заболел в Киеве за 22 ноября

️721 женщина в возрасте от 19 до 94 лет,

️435 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет,

️29 девочек от 7 месяцев до 17 лет,

27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Кроме того, за минувшие сутки заболели, в частности, и 44 медика. Выздоровели в столице за сутки два человека. Всего коронавирус преодолели 20 744 жителя Киева.

И впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей,

– добавил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 376, Днепровском – 283 и в Дарницком районе – 215 случаев.

По состоянию на 23 ноября в стационарах медучреждений города лечатся 2 069 больных коронавирусом. Из них 26 детей. В тяжелом состоянии находятся 827 пациентов. Кислородную поддержку получают 1 092 человека. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных.

Добавим, за все время пандемии в Украине заболели – 635 689 человек. Из них по состоянию на 23 ноября выздоровели – 291 060 человек, в том числе 4 143 в течение последних суток. Умерли от осложнений во время течения коронавирусной болезни 11 075 украинцев.