В Киеве подтвердили 1 212 случаев COVID-19 за сутки: среди больных – 1-месячный ребенок
По состоянию на 23 ноября в столице Украины подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией уже 60 218.
К сожалению, за минувшие сутки умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 143 киевлян, сообщает мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.
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Кто заболел в Киеве за 22 ноября
- ️721 женщина в возрасте от 19 до 94 лет,
- ️435 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет,
- ️29 девочек от 7 месяцев до 17 лет,
- 27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Кроме того, за минувшие сутки заболели, в частности, и 44 медика. Выздоровели в столице за сутки два человека. Всего коронавирус преодолели 20 744 жителя Киева.
И впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей,
– добавил Кличко.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 376, Днепровском – 283 и в Дарницком районе – 215 случаев.
По состоянию на 23 ноября в стационарах медучреждений города лечатся 2 069 больных коронавирусом. Из них 26 детей. В тяжелом состоянии находятся 827 пациентов. Кислородную поддержку получают 1 092 человека. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных.
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