В Киеве обнаружили 1 541 больного коронавирусом за сутки
Всего с начала эпидемии коронавируса в столице Украины зафиксирован 78 291 случай инфицирования COVID-19. За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 1 541.
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 410 киевлян, пишет мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в телеграме.
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В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 113 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Кто заболел в Киеве за 4 декабря
- 874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет,
- 566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет,
- 44 девочки от 7 до 17 лет,
- 57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.
Среди новых больных – 57 медиков. Выздоровели в столице за сутки 523 человека. Всего коронавирус преодолели 25 108 жителей Киева.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 283, в Дарницком – 253. И в Деснянском районе – 239 случаев.
Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала
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