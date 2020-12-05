Всего с начала эпидемии коронавируса в столице Украины зафиксирован 78 291 случай инфицирования COVID-19. За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 1 541.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 410 киевлян, пишет мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в телеграме.

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В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 113 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Кто заболел в Киеве за 4 декабря

874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет,

566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет,

44 девочки от 7 до 17 лет,

57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Среди новых больных – 57 медиков. Выздоровели в столице за сутки 523 человека. Всего коронавирус преодолели 25 108 жителей Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 283, в Дарницком – 253. И в Деснянском районе – 239 случаев.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 801 716 человек, выздоровели – 412 533 человека. К сожалению, от осложнений умер 13 421 пациент, за минувшие сутки зафиксированы 226 летальных случаев.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала​