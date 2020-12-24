Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами для того, чтобы ускорить процесс поставки вакцины против коронавируса.

Украина ведет переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19. Об этом заявил Владимир Зеленский, пишет пресс-служба президента.

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Минздрав постоянно ведет переговоры со многими западными партнерами: и Moderna, и AstraZeneca, и с китайскими производителями, и европейскими производителями о поставках вакцины,

– заявил он.

Президент Украины добавил, что сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 миллионов доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

"Надо сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины", – подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, Украина сейчас ведет переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами. Бесплатные прививки будут предусмотрены для тех слоев населения, которые попадают в зону риска: медиков, военных, соцработников, полицейских и тому подобное.



Правительственный план вакцинации украинцев против коронавируса / Инфографика 24 канала